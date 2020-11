"Só Messi é melhor que Boga no um contra um"

No futebol moderno é essencial ter um jogador capaz de superar os rivais no um contra um e quebrar as linhas táticas que predominam o jogo europeu.

Nas últimas declarações de Roberto de Zerbi ao jornal 'La Repubblica', o treinador do Sassuolo apontou um dos seus jogadores como o segundo melhor do mundo nessa função.

"Ao chegar Boga não soube se relacionar nem com os seus companheiros nem com o gol, mas a sua habilidade para vencer rivais no um contra um só é superada por Leo Messi", disse o treinador.

"Mas agora ele joga para a equipe e todo mundo percebeu isso", disse De Zerbi, que levou o Sassuolo a segunda posição na Serie A nesse início de temporada.

Boga, marfinense de 23 anos que já teve uma passagem pelo Chelsea, marcou onze gols em 35 jogos na temporada passada.