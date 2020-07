O Real Madrid pode se proclamar campeão da Liga nessa quinta-feira contra o Villarreal. Apesar disso Zinedine Zidane não quer saber de festa antes da hora.

"A história deste clube é que os jogadores, quando chegam, sabem a ambição que temos. Após o confinamento, os jogadores, após três meses em casa, queriam fazer grandes coisas. Eles queriam algo mais, queriam ficar depois dos treinamentos. Isso diz a você o que é essa equipe", começou.

“É uma equipe que tem demonstrado que sabe jogar. É um rival muito difícil, uma equipe muito boa. Com certeza amanhã será o jogo mais difícil dos últimos que disputamos. A parte boa é a energia que colocamos diariamente no trabalho. O dia a dia nos motiva. Não sabemos o que se irá acontecer", analisou o adversário.



"Estamos aqui com um único sentimento; só pensamos em ganhar o jogo de amanhã. É o que nos motiva e é para isso que nos preparamos. Amanhã vamos dar tudo como fazemos em todos os jogos e o rival vai fazer o mesmo. Temos de pensar e nos concentrar no jogo de amanhã que vai ser difícil".

Hazard

“Está melhor, sente-se bem e está connosco. Não se ressentiu da mazela que tinha há uns dias e isso é bom. O importante é que esteja bem".

Comemoração

“Amanhã temos um jogo. Existe um grande ruído em torno da equipa e o mais importante é centrar a nossa energia no jogo de amanhã. Tem havido muita conversa lá fora, mas todos os jogadores e aqueles que aqui trabalham pensam apenas no jogo de amanhã".

"Pensamos nos nossos torcedores. Muitas pessoas estão tendo dificuldades e o futebol é uma maneira de esquecer um pouco a vida cotidiana. Trabalhamos para conseguir as coisas e pensar naqueles que não podem assistir aos jogos. Espero que estejam orgulhosos de todo o elenco", concluiu.