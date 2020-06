Só Ter Stegen e Messi jogaram os 180 minutos

As cinco substituições fazem parte da 'nova realidade' do futebol, para muitos é um grande beneficio, já outros enxergam como desvantagem.

Seja como for, Quique Setién, treinador do Barcelona, e um dos que foram criticos a medida, resolveu adotá-la, como deixou claro nos dois primeiros jogos do Barça.

O comandante já utilizou 20 jogadores, e somente dois do elenco jogaram todos os minutos. Um deles é o goleiro Ter Stegen, dono e senhor do gol. E o outro é Leo Messi...

Setién está dosando os seus jogadores na reta final da competição. É bem verdade que não foram jogos duros, já que os rivais estavam na parte baixa da tabela.

Os próximos duelos serão contra o Sevilla fora de casa e contra o Athletic no Camp Nou. Ai veremos de verdade, com jogos mais exigentes, a estratégia do Barcelona.