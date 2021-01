VÍDEO: Só vale cavadinha! Pênaltis de Memphis Depay pelo Lyon

Memphis Depay vive sua quinta temporada vestindo a camisa do Lyon, atual líder do Campeonato Francês. O atacante holandês de 26 anos já soma dez gols e quatro assistências nos 18 jogos disputados nesta temporada.

Desde que chegou ao clube, após passagens por Manchester United e PSV, ele soma 156 partidas, 64 gols e 44 assistências. Vários desses gols foram em cobranças de pênaltis, com destaque para as cavadinhas - confira algumas dessas cobranças no vídeo acima.