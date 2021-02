Sobe o preço de Haaland: a cláusula agora é de 100 milhões!

O Real Madrid sonha há muito tempo em contratar Haaland. O atacante do Borussia Dortmund é bastante do gosto do Bernabéu.

Há um ano, os merengues o seguem. A mídia revelou na época que, se o Real quisesse contratá-lo, poderia fazê-lo a partir de junho de 2021 por 75 milhões de euros. Isso foi estipulado em uma suposta cláusula de seu contrato.

O portal 'Bild', no entanto, afirma que seu preço seria mais alto. O jornal alemão garante que, de fato, essa cláusula existe, mas que, para quebrá-la, quem quiser terá de oferecer pelo menos 100 milhões.

E não afetaria apenas nesse sentido. De acordo com o 'Bild', essa cláusula não entraria em vigor antes de 2022, portanto, este ano esse número não serviria de nada.

Independentemente dessa cláusula, o que fica claro é que Haaland é cotado para ser um dos protagonistas do verão. Metade da Europa iria querê-lo em sua equipe. Resta saber se algum dos grandes decidirá tentar sua assinatura.

No Bernabéu, segundo as últimas informações, o norueguês teria vencido o jogo contra Mbappé e é o favorito para reforçar o ataque. E o norueguês está encantado com o interesse que desperta nos merengues. "É sempre bom que eles notem você... ", disse ele quando questionado sobre esse seguimento do time merengue.