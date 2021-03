Aos 28 anos, Thibaut Courtois é titular absoluto do Real Madrid, clube em que vive sua terceira temporada e com o qual disputou 111 partidas. Apesar do prestígio no clube, ele reclama de falta de reconhecimento.

"Sobrevivi a um tsunami no Real Madrid e vejo os analistas dizerem que o Lukaku merece o troféu de melhor jogador belga a jogar no estrangeiro", disse o goleiro em entrevista ao jornal belga 'HLN'.

Courtois lembrou sobre suas passagens anteriores em outros clubes e citou a diferença de tratamento recebida atualmente.

"Quando tive três anos fantásticos no Atlético Madrid, recebi elogios em toda a Bélgica. Me tornei o esportista do ano e pensei que estava bem. Hoje tenho a sensação de que tudo o que faço é considerado normal. A minha atuação no jogo contra o Valladolid parece que nem existiu, parece que continuar a jogar a um nível alto no maior clube do mundo já não vale a pena", acrescentou.

"Entendo que deem o prêmio de melhor belga no estrangeiro ao Lukaku, mas eu também o merecia. Nem fui nomeado para esportista do ano. É ridículo. Sinto que me apreciam mais em Espanha do que na Bélgica", concluiu Courtois.