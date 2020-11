Em votação realizada neste domingo (22), em Assembleia Geral Extraordinária, na Vila Belmiro, os sócios do Santos escolheram pelo impedimento do Presidente do Comitê de Gestão, José Carlos Peres. Entenda os motivos.

Confira no vídeo acima imagens do dia que definiu o impeachment. Foram 1.078 associados que votaram, sendo 1.005 a favor do parecer e 69 contra, além de dois votos brancos e dois votos nulos.