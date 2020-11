"Soco no estômago", diz técnico do Manchester United após derrotas

O Manchester United perdeu nessa quarta-feira para o İstanbul Başakşehir por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League 2020/21.

Essa foi a segunda derrota seguida dos 'Red Devils', já que no fim de semana anterior a equipe já havia perdido para o Arsenal na Premier League. Diante do futebol exibido recentemente, um ídolo do clube fez fortes críticas à equipe.

A derrota foi marcada por erros defensivo impressionantes por parte dos ingleses, especialmente no primeiro gol anotado pelos turcos. O treinador Ole Gunnar Solskjaer concedeu entrevista coletiva após o jogo e comentou sobre os erros na derrota.

“Tentaram um escanteio curto e todo mundo esqueceu de voltar (para a defesa) acompanhando os adversários, e aí o Demba Ba aproveitou o espaço em nossas costas. Falta de comunicação e de boas decisões, você não vê gols assim acontecendo neste nível. Não deveríamos conceder gols fáceis como este, sabemos que é difícil marcar gols e criar chances, e quando você entrega gols fáceis, como os dois que sofremos hoje, tudo fica difícil”, criticou o norueguês.

O treinador ainda respondeu sobre os rumores de uma possível contratação de Mauricio Pochettino, especulações que aumentaram após o argentino afirmar que está disposto a voltar ao trabalho.

"Recuso-me a comentar sobre tal coisa. Claro, é cedo e as opiniões estão aí o tempo todo. Você tem que se manter forte. Sou contratado pelo clube para fazer um trabalho e faço o melhor que posso com a minha equipe”, disse Solskjaer - veja mais no vídeo acima.

Apesar do resultado ruim, o United segue líder de sua chave com seis pontos somados. O próximo desafio será neste sábado (7), no tradicional duelo contra o Everton, pela Premier League.