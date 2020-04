"Sofri com lesões nas últimas temporadas e me questionei"

Neymar passou a conviver com graves lesões nas últimas temporadas. Além do dano físico e esportivo, as lesões afetam o psicológico do jogador. E até mesmo um atleta com a qualidade de Neymar começa a se questionar.

Em uma entrevista a revista 'Vogue', o brasileiro revelou como enfrentou as constantes lesões nas últimas temporadas. "Não há nada pior para um atleta profissional do que lesões. Eu realmente sofri com lesões nessas últimas duas temporadas e tive momentos que me questionei. Metade do sucesso de um atleta está na mente. Se o mental está bom, o jogo flui mais naturalmente”, disse Ney.

A última lesão de Neymar no Paris Saint-Germain foi uma fissura na costela, que deixou o craque de fora de quatro partidas pelo clube. Sua volta foi pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions contra o Dortmund.

Após a derrota, o brasileiro reclamou de ter sido poupado pelos médico do clube. "Eu estava lesionado, tinha uma fissura na costela, mas não era nada que me impedisse de jogar. No jogo contra o Lyon eu já vim preparado para jogar, aí adiaram, adiaram de novo e aí adiaram novamente. Eu entendo o medo, porque em dois anos eu fiquei fora das oitavas, eu respeito, mas não pode ser assim", disse após a partida