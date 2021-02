'Solaris', o super iate de Abramovich avaliado em 498 milhões de euros

O midiático Abramovich, dono do Chelsea, poderá em breve curtir a vida em um dos maiores e mais luxuosos iates do mundo.

De acordo com o 'The Sun', o 'barco' do russo será uma das maiores embarcações do mundo, algo descomunal.

O 'Solaris', como se chamará, tem 460 pés e oito andares. Um heliponto e um total de 48 quartos. A título de curiosidade, a cabertura do iate será maior que o Palácio de Buckingham.

Cabe destacar que de acordo com a 'Forbes', o magnata russo já possui um iate, chamado 'Eclipse', e conta com duas piscinas, dois helipontos e uma equipe de 70 funcionários.