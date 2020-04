Solskjaer cogita não ficar com Ighalo

Apesar de um bom começo em Old Trafford, Odion Ighalo (30) ainda não recebeu uma oferta do Manchester United, time no qual joga emprestado pelo Shanghai Shenhua até o final da temporada.

De acordo com o 'London Evening Standard', o clube inglês ainda tomou uma decisão sobre a continuidade do nigeriano, que se tornou um dos favoritos dos torcedores depois de marcar quatro gols em oito jogos.

De acordo com esse meio, a última decisão será tomada por Solksjaer, que, apesar do bom desempenho de Ighalo, avaliaria a possibilidade de apostar em outro atacante de primeira linha no verão.

"Ainda não há uma oferta em jogo porque a temporada ainda está em andamento, não terminei meu contrato de empréstimo", disse o atacante à 'Elegbete TV'.

"Não tomo decisões sozinhas na minha vida. Tenho um guia para tudo o que faço. Sempre oro a Deus por orientação. Vi muitos tweets sobre isso. Vi muitas pessoas dizendo 'volte para a China', mas ainda não tenho nada a dizer ", explicou, insistindo que decidirá quando a temporada terminar.