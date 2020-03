Solskjaer completa um ano no Manchester United; veja os números

Apesar de alguns questionamentos ao longo do período, Ole Gunnar Solskjaer completa, neste sábado (28), um ano no comando do Manchester United. Contratado a principio apenas até o final da temporada 2018/2019, o norueguês fez o rendimento da equipe disparar, com oito vitórias seguidas após a saída de Mourinho, e foi efetivado em Old Trafford sem grandes surpresas.

No entanto, após um início espetacular, a equipe alcançou apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos da última temporada, que fizeram o United perder a classificação para a Liga dos Campeões e terminar em sexto na Premier League.

Ao todo, o holandês registra 76 jogos, com 40 vitórias, 17 empates e 19 derrotas. Um aproveitamento de 60,9%.

Atualmente, o Manchester United ocupa a quinta posição da Premier League, com 45 pontos conquistados, e pode avançar às quartas de final da Liga Europa após ter goleado o Lask Linz no primeiro jogo das oitavas por 5 a 0.