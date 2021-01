Solskjaer confirmou a saída de Lingard do Old Trafford

Após a vitória por 3 a 2 do Manchester United sobre o Liverpool na FA Cup, o técnico Ole-Gunnar Solskjaer, treinador 'red', confirmou para a imprensa uma importante saída em forma de empréstimo.

Trata-se do ponta direita de 28 anos, Jesse Lingard, que parece estar com suas horas contadas no Old Trafford. Assim anunciou o treinadorm que confirmou que sua saída poderia acontecer essa semana.

O internacional inglês contou com poucas oportunidades nesta temporada, já que contou apenas com 179 minutos divididos em três jogos.

Além da Real Sociedad e Nice, clubes do tamanho de Porto, Marselha, Inter e Tottenham perguntaram pelo craque em mais de uma ocasião.