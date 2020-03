Solskjaer... e o eterno sonho de voltar a treinar Haaland!

Erling Haaland chegou perto de se juntar à equipe do Manchester United no passado. O norueguês finalmente optou pelo Borussia Dortmund e não se encontrou novamente com o técnico do Molde.

Um Ole-Gunnar Solskjaer, que viu Haaland marcar quatro gols, enquanto vários olheiros do Manchester United seguiram de perto os passos do agora jogador do Borussia.

Para os ingleses, o homem do momento escapou de suas mãos, vendo como ele desembarcava em Dortmund como a nova grande estrela do time. Mas em Old Trafford eles não jogam a toalha.

De acordo com o 'London Evening Standard', apesar de a saída de Haaland de seu atual clube não ser viável antes de 2021, o United continua muito atento aos seus passos em um futuro não muito distante.

Aparentemente, é um pedido expresso do próprio Solskjaer, que continua sonhando em treinar novamente o homem que já foi sua ala e agora se tornou o homem mais destacado da temporada.