VÍDEO: Solskjaer elogia evolução do Manchester United

O Manchester United segue na luta para entrar na próxima Champions League após uma vitória por 3 a 0 contra o Brighton com dois gols de Bruno Fernandes e um de Mason Greenwood.

Com a vitória, o time treinado por Ole Gunnar Solskjaer está na zona de classificação para a Europa League, com 52 pontos na quinta posição da tabela. A equipe está a dois do Chelsea (4º) e empatado com os Wolves (6º).

Confira, no vídeo, a entrevista coletiva do técnico, que falou após o jogo desta terça-feira sobre a fase atual do Manchester United.