Solskjaer evita "jogo psicológico" de Mourinho, mas elogia rival

Manchester United e Tottenham se enfrentam neste domingo em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês de 2020/21.

O time de José Mourinho conquistou apenas quatro pontos em três jogos disputados e ocupa a 12ª posição da tabela. A equipe de Solskjaer, por sua vez, soma somente três pontos em duas partidas e está em 15º.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico do Manchester United às vésperas do duelo no Old Trafford. Ele elogiou o adversário e evitou entrar no "jogo psicológico" de Mourinho.