O Manchester United foi até a casa do Leicester com uma única missão: garantir vaga na próxima Liga dos Campeões. O time da casa fez bastante pressão e quase conseguiu marcar em várias ocasiões, mas acabou sem balançar a rede dos 'red devils'.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico Solskjaer, onde ele elogiou o papel de Bruno Fernandes, que garantiu a vaga da equipe com um gol de pênalti.