VÍDEO: Solskjaer vê United "cada vez melhor" para sair da 15ª posição

O Manchester United se prepara pensando o jogo do próximo domingo, quando recebe o Arsenal pela sétima rodada da Premier League. A equipe ocupa a 15ª posição e busca recuperação após somar apenas sete pontos nas cinco primeiras partidas.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Solskjaer sobre o momento do time, que vem embalado por goleada de 5 a 0 sobre o RB Leipzig pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.