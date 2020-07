O veloz atacante de 22 anos do Manchester United não marca gols desde 11 de janeiro, quando balançou duas vezees as redes do Norwich.

Desde então, Marcus Rashford teve que esperar a parada forçada pela pandemia e não voltou a marcar nas três ocasiões após a bola rolar novamente.

Em entrevista, o treinador Ole Gunnar Solskjaer comentou o momento do jogador e mostrou confiança sobre seu desempenho para retomar o caminho do gol.