"Solskjaer me ajudou a deixar o Manchester United, fiquei sem energia"

Com todas as competições interrompidas, os jogadores estão aproveitando para conceder entrevistas à mídia.

Romelu Lukaku, por exemplo, falou com 'Sky Sports' sobre sua saída do Manchester United: "Foi uma situação difícil para mim. Tive que tomar uma decisão: tive que ir a um lugar onde pudesse aprender outros aspectos do meu jogo e trabalhar com quem me quisesse".

O belga revelou sobre a tomada da decisão apesar do desejo do técnico Solskjaer, que queria que ele continuasse no clube: "Solskjaer queria que eu ficasse, mas eu disse a ele que estava tudo acabado; eu estava ficando sem energia".

Por último, Lukaku deixou uma mensagem para o treinador do United: "Todo o crédito é para ele porque ele foi respeitoso e me ajudou".