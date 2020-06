Solskjaer mudará Pogba de posição para dar espaço a Bruno Fernandes

Apesar de ter tido alguns momentos de genialidade, Paul Pogba não conseguiu render no Manchester United como rendeu na Juventus.

Várias mudanças no comando técnico, o baixo rendimento da equipe ou suas constantes mudanças de posicionamento podem ter influenciado essa situação, além é claro, das lesões.

A chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford e a sua rápida adaptação fará com que Solskjaer modifique o esquema para ter os dois meias em campo.

De acordo com o 'The Sun', o norueguês adiantará Pogba no meio de campo e o dará total liberdade para jogar como um camisa '10' mais perto dos atacantes.

Essa pode ser a grande oportunidade de Pogba mostrar serviço, já que os seus defensores justificavam o seu baixo rendimento devido a uma posição mais recuada.