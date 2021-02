Solskjaer saiu em defesa de Cavani

Edinson Cavani não conseguiu marcar contra o Arsenal pela 21º rodada da Premier League no Emirates Stadium, apesar das chances que teve.

Mas Solskjaer saiu em defesa do seu jogador, destacando a partida feita pelo uruguaio e justificando tecnicamente os seus erros na cara do gol.

"Só em ver os seus movimentos e a inteligência que tem em campo, sei que as margens são curtas. Teria que ter aberto um pouco o tornozelo na primeira jogada. E na segunda, bastava ter chutado um pouco antes, mas isso tudo muito rápido", comentou o treinador do United.

O treinador aproveitou para apontar que Cavani aparece em todas as jogadas ofensivas da equipe e pediu algo similiar dos demais jogadores. "Ele sempre está ai, no final de todas as ocasiões. Espero que Mason Greenwood, Anthony Martial e Marcus Rashford vejam e aprendam com ele".