Solskjaer: "Sancho? Pagaremos um pouco mais"

Depois do confronto direto entre Manchester United e Copenhague pela Liga Europa, Ole Gunnar Solskjaer se aproximou de Zeca e Bruno Fernandes, que conversavam baixinho após o apito final da partida.

Momento em que o treinador norueguês quis aproveitar para elogiar o português, embora não tenha hesitado em revelar entre brincadeiras que se irrita quando o tiram de campo.

A conversa foi capturada pelas câmeras de televisão, justamente no momento em que Zeca, torcedor fanático dos 'red devils', elogiava o técnico do United após derrotar seu time nas quartas de final da Liga Europa: “Muito obrigado por tudo que você está fazendo com o Manchester United".

Ao que Solskjaer respondeu: "Estamos tentando melhorá-lo. Bruno está ajudando!". O elogio do capitão do Copenhague, grato por todo o trabalho que está fazendo em Old Trafford, se espalhou como um incêndio nas redes sociais.

Mas este não é o único vídeo que Solskjaer estrelou nas últimas horas e que os usuários estão curtindo no Twitter. Aparentemente, o treinador norueguês foi flagrado tendo uma conversa interessante com Matic.

Segundo muitos telespectadores da conhecida rede social, parece que o dirigente do United diz "mais dinheiro" e "vamos encomendá-lo", seguido de "terça-feira".

Por esta razão, muitos se perguntam se Solskjaer estava falando sobre a possível contratação do jogador inglês do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, que tem contrato com os alemães até 2023.

Se esta conversa se confirmar, o treinador da equipa inglesa teria dado sinal verde à operação para o Sancho, ao mesmo tempo que teria ordenado o aumento da oferta para a contratação do procurado jogador britânico.