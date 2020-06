Solskjaer se dá por vencido: Angel Gomes sairá à custo zero

Ele era cotado para ser um dos grandes nomes do futuro do Manchester United, mas a progressão de Angel Gomes foi freada. Tanto que Solskjaer deixou escapar que ele deixará o clube no verão.

Não houve acordo. Seu contrato expira nesta terça-feira, 30 de junho, e não foi possível nem atingir um mínimo para mantê-lo no time até o final da temporada. Solskjaer explicou desta maneira: "Eu não sabia nada sobre ele ontem à noite ou hoje de manhã, então parece que não conseguiram entrar em acordo. A resposta sobre se ele vai sair é provavelmente curta e afirmativa", respondeu o norueguês, perguntado pelo jovem craque inglês.

Não faltam ofertas para esse atacante promissor de 19 anos. Fala-se principalmente de Barça e Chelsea. Quem levar a melhor contratará um jogador muito promissor a custo zero.

Até o momento (e não parece que ele aumentará seus números), Angel Gomes jogou 10 jogos com o primeiro time. Ele estreou com apenas 16 anos de idade, na última rodada da Premier de 2016-17. Ele não marcou gols em uma partida oficial, mas marcou um na pré-temporada, contra o Tottenham.