A temporada acaba de começar, mas Mata não vem tendo muitas oportunidades no Manchester United. Até aqui, jogou apenas duas partidas.

Mas isso não quer dizer que Solskjaer não conte com ele. De acordo com o 'The Telegraph' o treinador confia bastante no espanhol.

Tanto que teria recusado qualquer possiblidade de negociar o meia. O norueguês quer a continuidade de Mata em Old Trafford. A Lazio se interessou por ele, mas podem esquecer.