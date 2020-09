Solskjaer sobre Maguire: 'Ele continuará sendo nosso capitão'

Harry Maguire foi o protagonista no mau sentido no verão do Manchester United. O zagueiro acabou preso na ilha grega de Mykonos por agressão, insultos e tentativa de suborno da polícia após um caso que deu a volta ao mundo.

No entanto, o jogador encontrou o apoio da Seleção Inglesa e do United. Entre os rumores que falavam de sua perda da capitania 'red devil', Ole Gunnar Solskjaer apareceu para colocá-lo na cama.

"Harry lidou com a situação muito bem e, claro, estarei lá para apoiá-lo", disse o técnico do United no site do clube, onde insistiu em seu apoio: "Ele será o nosso capitão. Vamos deixar que ele e seus representantes cuidem do procedimento".

“É claro que Maguire teve um verão difícil. Ele não teve um descanso grande. Seu descanso foi diferente dos outros porque demos a ele mais alguns dias e depois ele voltou e parecia bem”, acrescentou sobre a preparação do jogador.

Por fim, destacou a qualidade de Maguire como pessoa para completar sua defesa: “Para mim, ele é um ser humano absolutamente superior e sempre foi um cara positivo com os valores certos”.