Manchester United, mais perto da Liga dos Campeões

O Manchester United, após 31 rodadas, soma 49 pontos e é o quinto colocado na Premier League. O time busca um lugar na zona de classificação para a Liga dos Campeões e pode conseguir entrar nela na próxima rodada.

Para chegar no próximo jogo com essa possibilidade, depende de uma derrota do Chelsea contra o Manchester City nesta quinta-feira. O time de Frank Lampard está apenas dois pontos à frente dos 'red devils', mas com uma partida a menos.

A equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer já fez seu dever de casa nesta quarta-feira contra o Sheffield United. A vitória por 3 a 0 teve três gols de Anthony Martial.

O desempenho do atacante e do time foram assuntos do comentário do técnico em entrevista realizada após a vitória. Confira no vídeo as palavras de Solskjaer.