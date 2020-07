Com apenas 18 anos, Mason Greenwood já tem grande confiança do técnico do Manchester United. Após estrear com o time principal na temporada passada, ele ganhou vem ganhando espaço.

Na campanha 2019-20, o jogador criado no clube soma 17 gols e três assistências em 46 partidas, das quais foi titular em 23. Confira o vídeo em que o treinador Solskjaer comenta as qualidades de seu jovem atacante.