Santos e Santo André voltam com empate na Vila

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, interrompido por 128 dias, o Santos recebeu o Santo André nesta quarta-feira e não teve vida fácil, especialmente após a expulsão de Carlos Sánchez ainda no primeiro tempo.

Aos 18 minutos de jogo, Rodrigo aproveitou cabeçada de William Goiano e abriu o placar para o adversário. O time da casa conseguiu uma reação nos últimos minutos antes do intervalo.

Após boa roubada de bola de Luan Peres no meio de campo, Yeferson Soteldo recebeu, cortou a zaga adversária e mandou para o fundo da rede do goleiro Ivan.

O Santos, líder no Grupo A com 16 pontos, e o Santo André, primeiro no Grupo B com 20 pontos, já estavam garantidos nas quartas de final, que estão marcadas para a 1º de agosto.