"Somos muito bonzinhos, devemos ser cruéis"

Os Wolves abocanharam três pontos na casa do Tottenham em um jogo bastante movimentado e sonham com uma vaga na próxima edição da Champions. Mourinho, um pouco irritado, comentou o resultado.

"Foi um grande jogo. A minha equipe não merecia perder. É muito difícil encontrar a razão desta derrota, fora alguns erros individuais. A equipe esteve bem e no controle", disse o treinador luso.

"No início do jogo fomos soberbos e os Wolves estavam em perigo. Eles deram tudo no fim do jogo e sabiam que nós não podíamos. É realmente, realmente frustrante e estou obviamente muito, muito triste pelos jogadores. Muito esforço coletivo, marcamos dois gols, criamos mais oportunidades e não mereciamos perder… Futebol é sobre quem marca mais e ganha os pontos", concluiu.

Com esta derrota, o Tottenham se mantém na sétima posição da tabela de classificação da Premier com 40 pontos, cinco atrás da zona de Champions.