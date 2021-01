Son Heung-Min se converteu, junto com Harry Kane, em um baluarte do Tottenham. A diretoria não quer que o jogador saia e, segundo a imprensa britânica, o dono do Tottenham, Joe Lewis já preparou um mega contrato.

O jogador chegou na marca de 100 gols pelo Tottenham e no vídeo acima, você confere um pouco dos números do craque dos 'spurs'.