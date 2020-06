Son está de volta ao Tottenham. O atacante 'spur' teve que voltar para o seu país natal, a Coreia do Sul, para participar de um treinamento militar obrigatório.

É bom lembrar que Son, ao vences os Jogos Asiáticos, foi liberado do serviço militar no país. O que ele teve que realizar foi um 'intensivo' de três semanas com as forças armadas.