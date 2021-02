Son evita de falar sobre novo contrato e foca na temporada do Tottenham

Um dos grandes nomes do Tottenham nos últimos anos, Heung-Min Son preferiu não falar sobre o seu futuro na equipe e focar no presente.

O time comandado por José Mourinho encara logo mais o Wolfsberger da Áustria pela partida de ida dos 16 avos de final da Europa League.

O contrato do sul-coreano com os 'spurs' vai até 2023. "Eu acho um pouco injusto falar sobre um novo contrato no momento. Estou focado, no momento, no meu jogo, no meu time e acho que é isso é o mais importante no momento. Estou muito feliz por estar aqui. Estou trabalhando muito como jogador na equipe. Eu acho que isso é, como eu disse antes, é um pouco injusto falar de um novo contrato".

Son também foi perguntado sobre José Mourinho e os maus resultados nas últimas partidas: "Temos que lutar. Mou é um vencedor. Ele sabe, mas acredito que nós jogadores devedor tomar a responsabilidade dentro de campo e fazer melhor", concluiu.

Confira no vídeo acima o que disse Heung-Min Son!