Son recebe o Prêmio Puskas

Em cerimônia virtual do The Best 2020, realizada em Zurique (Suiça), a Fifa entregou os prêmios de destaque do mundo do futebol nesta quinta-feira.

O gol mais bonito ficou com Son Heung-min, do Tottenham. O sul-coreano fez seu golaço com uma arrancada do campo de defesa até o gol adversário na vitória por 5 a 0 sobre o Burnley.

Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, com um golaço de bicicleta contra o Ceará era um dos concorrentes. O outro finalista era Luis Suárez, com um belo gol de calcanhar feito ainda com a camisa do Barcelona.

A votação do The Best leva em consideração o desempenho no período entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020 e tem a participação de um painel de especialistas em futebol. Confira abaixo os dez gols indicados ao Puskás, dos quais saíram os três finalistas.