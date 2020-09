Curioso para saber como anda a pré-temporada do Tottenham? Não se preocupe, Heung-min Son te mostra desde dentro.

Son é um dos grandes nomes do Tottenham e uma das principais apostas de José Mourinho no clube inglês. O coreano chegou aos 'spurs' em 2015, procedente do Leverkusen e de lá para cá já foram 229 jogos, 85 gols marcados e 47 assistências.