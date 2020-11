Passou por Barça e Arsenal, mas termina em um time do Djibouti

Ele jogou em estádios como o Camp Nou e o Emirates Stadium, mas agora o fará nos gramados da Liga do Djibouti. Assim está sendo o final da carreira de Alex Song.

De acordo com o jornalista africano Nuhu Adams, o jogador assinou um contrato de dois anos com o AS Arta Solar 7, uma equipe que contrasta bastante com as que defendeu na sua carreira.

O meia alcançou a fama no Arsenal, brilhou na Premier e chamou a atenção do Barcelona. Ai foi onde começou o seu declínio.

Saiu do Camp Nou com destino ao West Ham e logo passou por times como Rubin Kazán e Sion. Agora, aos 33 anos essa pode ser a sua última avantura no mundo do futebol.

Song foi peça importante para a Seleção Camaronesa, disputando as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações em 2008 e 2010.