Cristiano Ronaldo é o ídolo de uma geração de jogadores portugueses. Não é diferente com Diego Dalot, lateral do Manchester United, que não esconde o desejo de jogar ao lado do CR7;

"Sonho jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Seria uma grande conquista para mim dividir o vestiário com ele pois sempre foi a minha maior referência. Tenho que me apressar um pouco mais porque ele não vai durar para sempre", disse em declarações a 'Eleven Sports'.

"Tenho consciência que o nível na seleção é altíssimo, mas é o meu objetivo de carreira entrar na seleção principal", completou

Na atual temporada, o jovem português disputou dez jogos com a camisa do United onde marcou um gol.