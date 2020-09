Soteldo é um dos principais nomes dessa aquipe do Santos. O time da Vila Belmiro é o atual 7º colocado com 11 pontos e recebe o Atlético-MG, terceiro com 15 pontos, naquele que será o reencontro de Sampaoli com o seu antigo clube. Confira no vídeo acima o que o 'baixinho' do Peixe espera do encontro de logo mais.