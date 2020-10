Soteldo brilha com cavadinha e boa atuação em possível adeus do Santos

O Santos está próximo de perder um de seus jogadores mais importantes. Nesse sábado (17), Yeferson Soteldo ajudou o Peixe a conseguir a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. O treinador Cuca afirmou que essa seria a última partida do camisa 10 com o manto santista, que está próximo de fechar negócio com o Al Hilal, da Arábia Saudita. E nesse possível adeus, Soteldo, que ostentou a faixa de capitão, brilhou.

A vitória do Peixe contou com gols de Kaio Jorge e Soteldo. Do lado do Coxa, Giovanni Augusto descontou com um belo chute de fora da área, que encontrou o ângulo da meta defendida por João Paulo.

Mas o destaque ficou mesmo para o atacante venezuelano. Ele participou diretamente na construção da jogada do primeiro gol e converteu um pênalti com uma cavadinha, que passou perto do travessão. Na possível noite de despedida do jogador, o Santos sentiu a importância dele, ainda mais pelo fato de que Marinho também não esteve em campo.

Antes de a bola rolar no Alto da Glória, Cuca concedeu uma entrevista ao Esporte Interativo e confirmou que aquela seria a última partida de Soteldo no Alvinegro Praiano.

"Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo do Soteldo. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender", declarou Cuca.

A negociação entre Santos e Al Hilal já é considerada avançada e foi apenas na terceira proposta que o clube santista aceitou negociar um de seus mais importantes atletas. O clube árabe deve oferecer cerca de R$ 40 milhões pelo passe do jogador da seleção da Venezuela.

O atacante chegou à Vila Belmiro em 2019. Até aqui ele participou de 75 jogos e marcou 14 gols com a camisa do Santos.