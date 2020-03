Jesualdo teme debandada no Santos

Apesar de o futebol estar parado, o mercado da bola continua a todo vapor, o que pode gerar uma dor de cabeça para Jesualdo Ferreira. Neste sábado (21), o presidente do Santos, José Carlos Peres, confirmou que tem negociações em andamento para três jogadores titulares na equipe do português.

Yeferson Soteldo, Kaio Jorge e Lucas Veríssimo podem estar próximos de deixar o alvinegro praiano, rumo à Europa.

Recém renovado com o Peixe, Soteldo despertou o interesse da Inter de Milão, que já fez negócios com o Santos em 2016, por Gabigol. Segundo Peres, ele informou os valores do atacante de 22 anos, mas a Inter ainda não voltou com uma resposta.

Já Kaio Jorge, com apenas 18 anos, já tem papel importante na equipa de Jesualdo Ferreira. No entanto, a Juventus pode separar o futuro do atacante da Vila Belmiro. O clube italiano vem monitorando a jóia santista e inclusive já se informou sobre o preço que o Santos pede por ele. O presidente Peres também mencionou que o Everton, da Inglaterra, também teria interesse pelo garoto.

Já o zagueiro Lucas Veríssimo já é dado praticamente como certo para reforçar o, também italiano, Torino.

O trio é titular no time de Jesualdo Ferreira, que segue na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. A saída de qualquer um deles vai dar um problema ao treinador que vai precisar correr para achar substitutos.