Entenda a negociação que pode manter o Soteldo no Santos

Soteldo pode seguir como jogador do Santos até o final da temporada. Após o Peixe aceitar uma proposta de US$ 7 milhões do Al Hilal, o venezuelano e a equipe saudita não chegaram em um acordo salarial.

Agora quem entra em cena é o Huachipato, clube que vendeu o meia para o Santos em 2019, mas ainda não recebeu os US$ 3,5 milhões referentes à transação, que envolve 50% dos direitos de Soteldo.

Depois de acionar o time da Vila na FIFA, os chilenos querem recomprar o jogador, segundo informação de A Tribuna, de Santos. O Huachipato se dispõe a pagar um valor pelos 50% do atleta, perdoar a dívida pela transferência de 2019 e ainda emprestar Soteldo ao Peixe até o final do Campeonato Brasileiro.

Detentor da outra metade dos direitos de Soteldo, o Huachipato passaria a ter 100% do atleta, que sonha com uma transferência para a Europa, e vê a permanência no Santos como uma forma de continuar em evidência para o exterior.

O treinador Cuca chegou a confirmar que o venezualano havia disputado sua última partida pelo Santos. Soteldo inclusive marcou, de pênalti, na vitória por 2 a 1 contra o Coritiba, disputada no último sábado (17), no Couto Pereira.

O camisa 10, que recusou a proposta do Al Hilal, teria negado a proposta salarial dos sauditas e feito uma pedida muito alta, já com o intuito de ganhar tempo. Na tarde desta terça (20), a empresa que gerencia a carreira do jogador fez uma publicação no Instagram informando que o jogo contra o Coxa não havia sido o último do venezeualno: "Nos quedamos" (em tradução: Nós ficamos).

A saída de Soteldo agravaria a situação do elenco do Santos, que recentemente desistiu da contratação de Robinho após o ídolo ter sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Torcedores e patrocinadores demonstraram descontentamento com o anúncio do atacante, condenado em primeira instância em 2017, na Itália, por crime de violência sexual - ainda cabe recurso.

O venezuelano é um dos grandes nomes do Peixe, dividindo o protagonismo com Marinho, eleito o jogador do mês do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. Na temporada de 2020, Soteldo tem 25 partidas pelo Santos, com três gols marcados e seis assistências.

Por outro lado, a venda de Soteldo ajudaria o Santos a reduzir problemas financeiros e fazer caixa para honrar seus compromissos dos próximos meses.