Soteldo se daclara ao Santos, mira Libertadores e sonha com United

No Santos desde o início de 2019, o atacante Yeferson Soteldo deu uma entrevista via live do Instagram ao canal venezuelano 'La Tele Tuya', na qual se declarou ao Peixe para explicar o "não" à proposta do Atlético-MG, onde voltaria a trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli, tido por ele como o melhor que já teve.

O venezuelano disse entender que uma troca para o Galo faria ele deixar uma cidade na qual ele e a família já estão adaptados, além de se dizer feliz no Santos. "Tenho muitas coisas para conquistar aqui. Me deixa muito feliz que me digam que sou um dos ídolos aqui. Para mim não sou, mas agradeço quem pensa assim. Quero conquistar a Libertadores com o Santos", disse o atacante.

Recentemente, o presidente do Santos, José Carlos Peres colocou o Soteldo na mira da Inter de Milão, algo que chateou o atacante. Ao falar sobre uma possível ida à Europa, Soteldo contou o desejo de jogar pelo Manchester United, da inglaterra, apesar de hoje estar 100% focado no Santos.

Logo após o "não"ao Galo, Soteldo renovou seu vínculo com o Santos até dezembro de 2023 e acabou ganhando um aumento salarial do clube.