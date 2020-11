"Sou do Atleti e sempre serei"

Após uma longa espera, Morata voltou a receber um telefonema da Espanha. O atacante não jogou com 'La Roja' por onze meses e agora terá a oportunidade de vestir a camisa do seu país novamente.

Mas antes de enfrentar a Holanda, o madrilenho falou aos microfones do 'El Partidazo de COPE' e tocou em um grande número de pontos, como a sua saída do Atlético de Madrid.

“Todos procuram as suas opções e o melhor naquela altura era eu ir para a Juve. Tinha os filhos matriculados na escola de Madri. Normalmente, o clube procura a melhor solução. Não vou dizer o porquê ou por que não ", disse o jogador.

Da mesma forma, Morata continuou: “Dói ler certas manchetes que riem do fato de eu ser grato aos clubes em que estive. Você sempre torce para algum time desde pequeno e eu sou e serei do Atlético. Quero que fique muito claro que estou grato ao Atleti".

Sobre o relacionamento com Simeone, foi o que disse o jogador da Juve. "Ele é muito bom, desejo-lhe o melhor. Merece todo o meu respeito. Não sei se voltarei a usar a camisola do Atlético. Agora estou muito bem e muito calmo, mas nunca se sabe", retrucou.

Apesar de estar noutro clube, o jogador admitiu que assiste aos jogos da equipa do rojiblanco: "A minha mulher já não me suporta de ver tantos jogos do Atleti e festejar os golos. Estou contente por eles estarem bem".

Mais para o final, Morata falou de uma final Juventus-Atlético de Madrid na Champions League. "Espero uma final contra o Atlético, embora melhor contra outra equipe, porque seria muito difícil marcá-los", concluiu.

Por fim, o jogador falou de seu retorno à Espanha. "É sempre o objetivo de qualquer jogador voltar à Seleção. Trabalha-se para coisas assim e dói assistir aos jogos na televisão. Uma das poucas coisas que me falta é vencer com meu país. Teria sido difícil não voltar, ainda mais em ano de Eurocopa", concluiu.