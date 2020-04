'Sou fã do Messi e no vestiário colaram fotos do Cristiano no meu lugar'

No Sporting desde 2017, Sebastián Battaglia 'sofreu' na pele a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Leo Messi, fã incondicional do seu compatriota, o jogador dos Leõs revelou uma brincadeira no vestiário.

"O tema Messi x Cristiano é muito especial, há muito tempo que me deixam louco. Sou fã do Leo e eles, no Sporting, vieram colar fotografias do Cristiano no meu lugar, no vestiário. Aqui as pessoas o defendem muito, com razão, obviamente, mas há muitos portugueses que dizem que Leo é o número 1", disse em entrevista a 'Tyc Sports'.

O meia também dedicou algumas palavras ao atual treinador do Flamengo, Jorge Jesus, que foi o seu comandante por um tempo no clube luso.

"Jorge Jesus é um fenômeno, um grande treinador. Na semana anterior ao jogo com o Barcelona me disse que teria que marcar Messi. Ele me mostrou alguns vídeos, apesar de eu lhe ter dito que assisti a todos os jogos do Barcelona. O Messi tem de ser marcado de perto. É muito rápido mentalmente, por mais que o tivesse perto em algumas jogadas, ele tirou uma vantagem incrível de mim por causa da velocidade mental que tem. Com um toque me deixava parado. Na semana anterior, nos preparamos a semana inteira para marcá-lo", revelou.