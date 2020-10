"Sou o responsável e tenho que encontrar soluções"

O Real Madrid perdeu em sua estreia na Liga dos Campeões 2020/21, especialmente no primeiro tempo, e as críticas chegaram a Zinedine Zidane. Sem rodeios, o treinador do Real Madrid assumiu sua parte da culpa.

“Não vi a equipe como queria e quando não se vê como quer, a culpa é sua. Sou responsável e tenho que encontrar soluções porque isso não pode acontecer”, afirmou o treinador em 'Movistar'.

Zidane garantiu que no início faltou confiança para “entrar no jogo” como sabem fazer. "Reagimos, houve uma reação dos jogadores que estão lá. Não foi possível empatar. Agora vou refletir e pensar", acrescentou.

"Felizmente tivemos uma reação na segunda metade porque eles não merecem isso, são campeões e isso me incomoda", disse um Zidane que já está olhando para o 'Clásico' contra o Barcelona.

Porém, Zidane não quis focar sua atenção no Barcelona, ​​considera apenas mais um jogo. "Agora temos que assistir a este jogo e depois nos prepararmos para o outro. Sabemos que o sábado está chegando e vamos ver", disse ele.

Sobre as mudanças, garantiu que foi "devido à acumulação de jogos porque são jogadores que nunca descansam". "Temos um jogo a cada três dias. Mas não há desculpa. Estas são decisões que tomei e tenho que descobrir o que vai nos levar a ser fortes novamente e vencer. E tenho poucos dias", disse ele.