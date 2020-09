"Sou um goleiro moderno", diz islandês recém-contratado pelo Arsenal

O Arsenal tem um novo goleiro. Trata-se de Runar Alex Runarsson, goleiro da seleção da Islândia e agora ex-jogador do Dijon, da França.

O conjunto inglês agiu rápido para suprir a saída de Emiliano Martínez, que se transferiu para o Aston Villa. Runarsson será o reserva imediado de Bernd Leno.

“Estamos muito felizes de receber Alex. Nós o acompanhamos há algum tempo e, de acordo com nossa análise, ele tem grandes qualidades que procurávamos, como goleiro e como pessoa”, disse Edu Gaspar. Confira no vídeo acima as primeiras palavras de Alex Runarsson como jogador do Arsenal.