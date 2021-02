A Premier League não consegue acreditar que o racismo está mais uma vez desempenhando um papel importante no dia-a-dia. Depois de Reece James, agora são vários jogadores do Manchester United que se queixam deste tipo de atos e insultos nas redes sociais.

Marcus Rashford foi um dos afetados, mas deixou claro em seu perfil no Twitter que não se deixará intimidar por ninguém: "A humanidade e as redes sociais estão no seu pior momento. Sim, eu sou um homem negro e vivo orgulhoso disso todos os dias. Nenhum comentário me fará sentir diferente".

Uma denúncia que, segundo o 'AS', já está nas mãos da polícia de Manchester, que está trabalhando duro para tentar descobrir os culpados desta onda de insultos nas redes.

Outros jogadores do time 'red devil', como Axel Tuanzebe ou Anthony Martial, também foram vítimas de comportamento semelhante nos últimos dias. Um flagelo que a Inglaterra quer cobrir de uma vez por todas.

Na verdade, o príncipe William já deixou claro que despreza tais atos: "O racismo, seja no campo, nas arquibancadas ou nas redes sociais, é desprezível e deve parar agora".

“Todos nós temos a responsabilidade de criar um ambiente onde este tipo de abuso não seja tolerado. E aqueles que optam por espalhar o ódio e divisão devem ser responsabilizados por suas ações. Parabenizo todos os jogadores, torcedores, clubes e organizações que continuam denunciando e condenando esse abuso”, finalizou.