"Sou um jogador completo graças a Fede e Riquelme"

Após uma prolífica carreira em vários clubes grandes da Europa (Real Madrid, Chelsea, Milan, Juventus e Napoli), Gonzalo Higuaín acaba de iniciar uma aventura diferente no Inter Miami na Major League Soccer.

Com um gol já marcado, o argentino deu entrevista para o site oficial do time ao lado de seu irmão Federico, que também assinou com a equipe de Flórida. Um fato que o entusiasmou muito.

“Vamos voltar a compartilhar uma vida social, que nunca tivemos. Nos chega em outro momento, ele com filhos, eu com uma garota, e é outra vida que se te chega estando sozinho. Então vamos compartilhar coisas muito boas e estou feliz que eu possa estar aqui. O que pode ser mais lindo do que compartilhar fazendo o que amamos”, explicou a 'Pipita'.

Da mesma forma, Higuaín relatou a maneira como seu irmão e também Riquelme o ajudaram a melhorar. "Comecei como atacante e meu irmão jogava no suporte. Ao longo dos anos, eles me disseram para jogar cada vez mais para trás e Fede me ensinou coisas para melhorar, como ter um 'timing'. Aprendi isso com ele e com Riquelme. Graças a eles sou um jogador de futebol completo", explicou