"Sou viciado em fazer gol e quero a Champions com o Borussia"

Erling Haaland, apesar de não haver futebol nas grandes ligas, ainda é um cara muito procurado. Agora nas entrevistas. O atacante norueguês bateu um longo bate-papo para 'Four Four Two', no qual ele revisou sua carreira e mostrou seu lado mais ambicioso.

"Sou viciado em fazer gols", confessou o atacante do Borussia Dortmund, que fugiu das comparações com Ibrahimovic e brincou com a mensagem em sua camisa no momento das fotos ("O diabo está com ciúmes de mim"): "Eu sei que o diabo ficará com ciúmes de mim a vida toda".

Agora que os grandes, como o Real Madrid na liderança da disputa, estão brigando por ele, Haaland compartilhou o sonho que ele tem em sua cabeça, e que é uma porta batendo na cara de quem o quer.

"Ganhar a Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund seria um sonho muito agradável. O meu pai fez isso com o Leeds. Meu pai jogou por diferentes equipes na Premier League, então é claro que você se torna um fã", disse ele.

O norueguês, para quem o único segredo para marcar gols é "trabalhar duro", vai além do interesse dos grandes times: "Não falo sobre isso. Posso falar sobre mim e meu clube, embora seja sempre bom quando clubes eles estão interessados. Significa que você fez algo bem".

Assim, no clube atual, ele sonha em alcançar tudo. Inclusive a possibilidade de se tornar o melhor atacante do mundo: "Algum dia, é claro. Seria bom, não é?"

"Não fiquei surpreso ao marcar tantos gols"

Erling Haaland também falou sobre seu desembarque em Dortmund, que foi acompanhado por uma grande produção ofensiva, que não foi de todo inesperada, devido aos seus altos níveis de autoconfiança.

"Não me surpreendeu marcar tantos gols, porque tenho feito isso a vida toda. É o que eu queria fazer quando crescesse. É o que faço. Eu sempre soube que seria um bom jogador, mas as coisas foram rápidas. Eu gosto dessa velocidade!"

Da mesma forma, ele se aprofundou mais na felicidade que sentiu ao assinar pelo Borussia: "Eu já tinha visto o muro amarelo antes, mas eles me mostraram tudo o que os fãs podem fazer aqui. Tive uma sensação muito boa sobre o Dortmund desde o primeiro momento, e é por isso que estou aqui. Gostei de todo o clube, da história, das pessoas e de como eles o administram. Decidimos que era a melhor opção".

Sendo filho de um jogador de futebol, obviamente o assunto da bola é algo recorrente em casa. "Para ser sincero, é mais divertido ser atacante do que meio-campista defensivo! No entanto, sempre conversamos muito sobre futebol desde que comecei a jogar. Ainda o fazemos. Ao longo da minha vida, ele tem sido um ótimo modelo", enfatizou.

Isso o fez nascer em Leeds, embora não haja muitas memórias que ele acumule a partir desse estágio. "Quando vejo fotos minhas no jardim de infância, tenho algumas lembranças, mas não me lembro muito da Inglaterra. Quando meu pai jogou lá, eu era jovem demais para perceber que era jogador de futebol. Quando eu tinha cinco ou seis anos, sabia que ele ele jogou na Premier League e na Seleção da Noruega. Ele me contou um pouco e vi fragmentos de suas partidas", ele abotoou.