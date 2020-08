"Soube por e-mail que eu deveria deixar de ir... que covardes"

Nova disputa entre Thomas Meunier e PSG. O jogador belga voltou a atacar a sua ex-equipa pela forma como anunciou a sua saída depois de assinar pelo Borussia Dortmund.

A intenção do jogador era disputar a Champions League pelo PSG, mas não era essa a ideia do clube. "Quase pedi de joelhos em Dortmund para poder jogar a Champions League com o PSG."

"Queria terminar o meu tempo lá dessa forma. Depois falei com o Leonardo e ele me perguntou se estava pronto para a Champions League. 'estou 100%', respondi. Quero desfrutar de estar no PSG até ao fim", acrescentou o lateral belga.

No entanto, a proposta de Meunier não se encaixava. “Leonardo me disse que eles iriam encontrar uma solução. Mas o que acabei lendo logo depois? Que não quero renovar, que não tenho interesse em renovar. Um pouco ingrato, certo?”, acrescentou em 'RTBF'.

“Que o PSG não tenha concordado com o Borussia Dortmund não significa que eu recusei renovar. Eu nem recebi uma proposta porque primeiro os clubes tinham que chegar a um acordo. O que Leonardo disse não era verdade. Agora, depois de toda essa m****, deixei bem claro: o PSG não queria que eu ficasse. Nem me ligaram para avisar que eu tinha que parar de ir. Foi o meu agente que teve que descobrir por e-mail. Um pouco covardes”, confirmou.

O PSG até o proibiu de falar com seus companheiros de equipe. “Quase caí no chão. Liguei para o Leonardo, mas ele se manteve firme. Não queria que eu me reunisse com outros jogadores e colocasse ideias na cabeça. Isso não é profissional, nem correto, nem respeitoso. O PSG não entrou em acordo com o Borussia e eles me culparam", disse ele.